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23:48, 8 июля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о массированном налете БПЛА на Украину

«РВ»: Более 150 ударных дронов атакуют Украину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Более 150 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атакуют объекты на территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что более 40 дронов атаковали Черниговскую область. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в ночь на 9 июля ожидается запуск 300 БПЛА типа «Герань-2» по объектам на территории Украины. На этом фоне по всей территории постсоветской страны объявили воздушную тревогу.

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