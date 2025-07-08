Военкоры сообщили о массированном налете БПЛА на Украину

«РВ»: Более 150 ударных дронов атакуют Украину

Более 150 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атакуют объекты на территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что более 40 дронов атаковали Черниговскую область. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в ночь на 9 июля ожидается запуск 300 БПЛА типа «Герань-2» по объектам на территории Украины. На этом фоне по всей территории постсоветской страны объявили воздушную тревогу.