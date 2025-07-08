Зеленский поручил властям «активизировать все контакты с американской стороной»

Зеленский поручил министру обороны и главкому активизировать все контакты с США

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны и главкому «активизировать все контакты с американской стороной». Об этом он объявил в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам политика, сейчас есть необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, наших позиций.

«Прежде всего, это касается ПВО, а также всех других элементов поставки от Америки...», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что ожидает результатов от этих контактов в ближайшее время.

«И, в частности, на этой неделе готовим форматы встреч наших команд – военных и политических», – сказал президент.

Ранее парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предложил Верховной Раде принять за основу законопроект, возвращающий срочную службу на Украине.