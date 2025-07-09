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12:21, 9 июля 2025Спорт

Адвокат высказался о задержании футбольного судьи

Адвокат Добровинский: В задержании судьи Головко все очень непонятно
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Добровинский

Александр Добровинский. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, прокомментировал задержание футбольного арбитра Богдана Головко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Добровинский заявил, что не знает, связано ли задержание Головко с делом Соболева. «Все очень непонятно, и только суд может и должен поставить точку в этом деле. Это чувствительная история на кончиках пальцев. Надо будет ждать», — отметил он. По его мнению, должно быть определено, имели место судейские ошибки или коррупция.

О задержании Головко стало известно 9 июля. Ему вменяют статью 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса»). Предположительно, Головко сознательно дважды не назначал пенальти в ворота московского «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КамАЗа» (1:1).

21 июня Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова арестовали за попытку дать взятку футбольному арбитру. Они находятся в СИЗО.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге. Это позволило московскому клубу вернуться в элитный дивизион.

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