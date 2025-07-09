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13:00, 9 июля 2025Культура

Анна Asti намекнула на окончательный разрыв с мужем

Певица Анна Asti на фоне слухов о разводе заявила, что люди приходят и уходят
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Asti, намекнула на окончательный разрыв с супругом Станиславом Юркиным. Об этом пишет Пятый канал.

Муж артистки не появился на празднике в честь дня ее рождения. Девушка также призналась, что он пока не преподнес ей подарок.

«Сейчас я иду по жизни, улыбаясь, как обычно. Потому что люди приходят и уходят. А приходят, возможно, еще лучше, когда ты теряешь кого-то», — ответила Дзюба на вопрос журналистов о личной жизни.

Дзюба и Юркин познакомились в 2019 году, а в декабре 2020 года сыграли свадьбу. Станислав долгое время являлся концертным директором певицы.

Слухи о расставании супругов появились в начале 2025 года. По информации инсайдеров, пара не живет вместе еще с декабря 2024-го, однако продолжает работать вместе. Тогда же Asti заявила, что преступники украли интимные фото с ее телефона. По словам певицы, публикация снимков не повлияла на их отношения с мужем.

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