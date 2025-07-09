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19:13, 9 июля 2025Россия

Больше 80 человек госпитализировали после отравления водой в российском регионе

Минздрав Дагестана: 84 человека госпитализировали после отравления водой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Более 80 человек попали в больницу после отравления водой в Дагестане. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава российского региона.

По данным республиканского ведомства, за последние двое симптомы гастроэнтерита выявлены у 274 человек, из которых 270 — дети.

«В стационаре Магарамкентской центральной районной больницы развернуты дополнительные койки. Сейчас здесь лечатся 84 пациента с кишечной инфекцией, остальные получают лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что случаи кишечной инфекции выявили у жителей пяти населенных пунктов Дагестана: Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. В первые сутки госпитализировали 110 человек. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

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