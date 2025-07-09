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17:10, 9 июля 2025Путешествия

Частично обнаженные мужчины закидали стеклом полицейских на пляже Европы и попали на видео

DM: Пять офицеров полиции пострадали во время массовой драки на пляже Борнмута
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхающие устроили массовую драку на пляже в Европе и попали на видео. Об этом сообщает Daily Mail(DM), ссылаясь на ролики в соцсетях.

По данным издания, инцидент произошел на пляже Борнмута, Великобритания, 30 июня. На кадрах частично обнаженные мужчины избили сотрудников полиции. Затем в группу полицейских начали кидаться стеклом.

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Во время массовых беспорядков пострадали пять офицеров и девочка-подросток, которую доставили в больницу. Все пострадавшие получили несерьезные травмы. На данный момент в розыске находятся 12 мужчин, участвовавших в драках.

Ранее туристы устроили массовую драку на пляже курортного острова Закинф, Греция. Двое молодых людей в белых шортах повздорили с несколькими мужчинами в толпе.

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