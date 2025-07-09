В Госдуме призвали привлекать к уголовной ответственности за «мясной клей» в продукции

Депутат Леонов призвал сажать в тюрьму за «мясной клей» в продукции

Весной появилась информация о том, что в продукции «Деликайзер» обнаружили микробную трансглютаминазу, называемую также «мясным клеем», до этого в ее применении был уличен «Великолукский мясокомбинат» — подобные ситуации участились, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В беседе с «Лентой.ру» он призвал привлекать производителей к уголовной ответственности за использование добавки.

Помимо того, что «мясной клей» используется для удешевления себестоимости мясной продукции, он к тому же опасен для здоровья, подчеркнул депутат. Употребление добавки может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона, повышает риск развития онкологии, в связи с чем она запрещена в России, отметил Леонов.

«Случаи выявления "мясного клея" в разной мясной продукции не оставили равнодушными наших граждан. Только за последние два года Россельхознадзор и Роспотребнадзор уличили в его применении более полусотни изготовителей мясомолочной продукции. И свежий опрос в социальных сетях доказывает, что необходимы жесткие меры наказания», — обратил внимание парламентарий.

Политик сослался на опрос Дагестанского государственного медуниверситета в соцсетях, где на момент написания публикации большинство пользователей, а именно около 5 тысяч человек, проголосовали за применение уголовной ответственности за использование «мясного клея» производителями. Вариант ответа об административной ответственности в виде крупного штрафа набрал лишь 10 процентов голосов.

«Полностью поддерживаю волеизъявление наших граждан. Такие добавки очень опасны для здоровья людей, так почему же производители, в чьей продукции обнаруживается "мясной клей", не несут соответствующей тяжести их преступления ответственности? Сейчас случаи возбуждения уголовных статей редки и требуют доказательства прямого умысла производителя на причинение вреда. В основном производители несут финансовые и репутационные риски. Это несерьезно. Виновные должны быть в тюрьме», — заключил депутат.

Ранее в продаваемой в «Светофоре» колбасе и творожной массе нашли мясной клей.

До этого Роспотребнадзор обнаружил добавку в продукции «Великолукского мясокомбината». Отмечалось, что это не первая подобная находка в продуктах производителя. Нарушения были найдены в том числе в продукции для детей.