Корабль «Сергей Кабанов» защитят от беспилотников

«Известия»: БДК проекта 11711 могут получить средства защиты от беспилотников

Российские большие десантные корабли (БДК) проекта 11711 могут получить дополнительные системы для защиты от беспилотников. Об этом замгендиректора по проектированию Невского проектно-конструкторского бюро Объединенной судостроительной корпорации Андрей Ивлев сообщил «Известиям».

«В настоящее время рассматривается вопрос дооснащения БДК проекта 11711 средствами защиты от безэкипажных катеров и беспилотников», — говорится в материале.

Ивлев отметил, что БДК «Сергей Кабанов», который заложили во вторник в Калининграде, строится по модернизированному проекту 11711М.

БДК типа «Владимир Андреев» отличаются от базовых кораблей большим водоизмещением и видоизмененной архитектурой. Они способны доставить 300 десантников или 13 танков массой около 60 тонн.

В мае главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил, что флот может получить еще десять больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11711.