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11:05, 9 июля 2025Наука и техника

Корабль «Сергей Кабанов» защитят от беспилотников

«Известия»: БДК проекта 11711 могут получить средства защиты от беспилотников
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Корабль проекта 11711

Корабль проекта 11711. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские большие десантные корабли (БДК) проекта 11711 могут получить дополнительные системы для защиты от беспилотников. Об этом замгендиректора по проектированию Невского проектно-конструкторского бюро Объединенной судостроительной корпорации Андрей Ивлев сообщил «Известиям».

«В настоящее время рассматривается вопрос дооснащения БДК проекта 11711 средствами защиты от безэкипажных катеров и беспилотников», — говорится в материале.

Ивлев отметил, что БДК «Сергей Кабанов», который заложили во вторник в Калининграде, строится по модернизированному проекту 11711М.

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БДК типа «Владимир Андреев» отличаются от базовых кораблей большим водоизмещением и видоизмененной архитектурой. Они способны доставить 300 десантников или 13 танков массой около 60 тонн.

В мае главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил, что флот может получить еще десять больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11711.

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