В России ответили на обвинения ЕСПЧ в крушении рейса МН17 в Донбассе

Сенатор Климов заявил, что обвинение ЕСПЧ в крушении МН17 притянуто за уши

Обвинение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в крушении рейса MH17 в Донбассе притянуто за уши, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Хорошо, что они не занимаются археологическими раскопками пока еще, а то мы бы узнали много нового из истории Древнего мира. Я эту тему в свое время достаточно хорошо изучал не только в России. Я и в Малайзию ездил, и на европейских площадках мы все это рассматривали. То, что это именно сейчас всплыло, говорит о том, что им вновь нужны какие-то антироссийские дровишки в их фейковые шоу», — высказался Климов.

Сенатор отметил, что предметно на эту тему разговаривать с представителями Запада невозможно.

«Обычно, когда начинается подобного рода истерия, возникает вопрос: почему украинская сторона, понимая, что воздушное пространство небезопасно, не дала команду закрыть этот коридор, где оказался MH17? Почему киевский авиационный диспетчер, который отвечал за движение этого воздушного судна, практически дал команду изменить высоту полета, направив под действие системы ПВО? Почему нет записи этого разговора, фамилии этого диспетчера? Это никого не интересует. Все остальное — лирика», — заключил он.

Считаю, что данное решение притянуто за уши и служит исключительно интересам возбуждения антироссийской темы Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Европейский суд по правам человека назвал Россию «ответственной» за крушение рейса MH17 в Донбассе, произошедшем в 2014 году.

В мае в МИД России заявили, что выводы расследования Нидерландов в связи с крушением самолета «Боинг-777-200» Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, построены на сомнительных сведениях и материалах, переданных Службой безопасности Украины.

