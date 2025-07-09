Курсу доллара предрекли рост

Финансист Китайчук: Осенью курс доллара может вырасти до 85-90 рублей

Курс доллара к осени может начать рост и достигнуть 85-90 рублей, но вряд ли он пойдет к 100 рублям, считает финансист Виталий Китайчук. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«По осени я могу сказать, что 85-90 рублей — примерно такой диапазон более чем вероятен. И связано это с простыми мотивами, с простыми рыночными инцидентами — это удорожание нефти, сейчас она еще в стабильном режиме», — сказал Китайчук.

Экспортерам российской нефти будет выгоднее, если курс доллара будет чуть выше, пояснил он. Разгоняться курс доллара начнет в августе, уточнил специалист. При этом, по его оценке, вряд ли курс достигнет 100 рублей.

«Все знают, что осенью будет хороший рост, и поэтому экспортную выручку держат», — отметил Китайчук.

В среду, 9 июля, курс доллара на межбанковском рынке России в моменте падал ниже отметки в 78 рублей впервые с конца июня. На минимуме котировки американской валюты снижались примерно до 77,86 рубля. Столь низких значений на межбанковском рынке не фиксировалось с 27 июня.

Несмотря на продолжающееся укрепление рубля, ряд экспертов сходится во мнении, что подобное соотношение в валютной паре продержится недолго. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что уже к началу осени котировки доллара смогут пробить психологическую отметку в 100 рублей. Резкому ослаблению рубля, ожидает эксперт, во многом поспособствует снижение цен на основные экспортные товары России, включая нефть.

