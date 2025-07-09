Курс доллара упал ниже 78 рублей

Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 78 рублей впервые с 27 июня

В среду, 9 июля, курс доллара на межбанковском рынке РФ в моменте падал ниже отметки в 78 рублей впервые с конца июня. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки «Финам».

На минимуме котировки американской валюты снижались примерно до 77,86 рубля. Столь низких значений на межбанковском рынке не фиксировалось с 27 июня. По состоянию на 12:35 по московскому времени курс доллара увеличился почти на 30 копеек и достиг 78,14 рубля. Несмотря на незначительное укрепление, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии составило 0,46 процента. Курс евро на межбанковском рынке к тому времени потерял 0,5 процента и упал до 91,55 рубля. На минимуме котировки европейской валюты опускались до 91,49 рубля.

В качестве одной из причин продолжающегося укрепления рубля к доллару научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук назвал непредсказуемую торгово-экономическую политику главы Белого дома Дональда Трампа. Подобное обстоятельство, отметил он, подрывает доверие инвесторов к резервной валюте.

В то же время ряд экспертов сходится во мнении, что сохранение курса американской валюты в районе 78-79 рублей продержится недолго. Уже к началу осени, согласно ожиданиям старшего аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Тарасенко, доллару удастся пробить психологическую отметку в 100 рублей. Этому во многом поспособствует снижение цен на основные виды экспортной продукции РФ, включая нефть.

Если подобный прогноз сбудется, курс доллара вернется к оптимальному для российских поставщиков уровню, считает глава ВТБ Андрей Костин. Соотношение 90-100 рублей за доллар также будет выгодно федеральному бюджету, полагает он, так как при таком раскладе можно будет рассчитывать на рост поступлений в казну от продажи энергоресурсов. Нынешний же курс американской валюты является вредным для российской экономики, резюмировал он.