Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:46, 9 июля 2025Экономика

Курс доллара упал ниже 78 рублей

Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 78 рублей впервые с 27 июня
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В среду, 9 июля, курс доллара на межбанковском рынке РФ в моменте падал ниже отметки в 78 рублей впервые с конца июня. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки «Финам».

На минимуме котировки американской валюты снижались примерно до 77,86 рубля. Столь низких значений на межбанковском рынке не фиксировалось с 27 июня. По состоянию на 12:35 по московскому времени курс доллара увеличился почти на 30 копеек и достиг 78,14 рубля. Несмотря на незначительное укрепление, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии составило 0,46 процента. Курс евро на межбанковском рынке к тому времени потерял 0,5 процента и упал до 91,55 рубля. На минимуме котировки европейской валюты опускались до 91,49 рубля.

В качестве одной из причин продолжающегося укрепления рубля к доллару научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук назвал непредсказуемую торгово-экономическую политику главы Белого дома Дональда Трампа. Подобное обстоятельство, отметил он, подрывает доверие инвесторов к резервной валюте.

Материалы по теме:
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
6 июня 2025

В то же время ряд экспертов сходится во мнении, что сохранение курса американской валюты в районе 78-79 рублей продержится недолго. Уже к началу осени, согласно ожиданиям старшего аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Тарасенко, доллару удастся пробить психологическую отметку в 100 рублей. Этому во многом поспособствует снижение цен на основные виды экспортной продукции РФ, включая нефть.

Если подобный прогноз сбудется, курс доллара вернется к оптимальному для российских поставщиков уровню, считает глава ВТБ Андрей Костин. Соотношение 90-100 рублей за доллар также будет выгодно федеральному бюджету, полагает он, так как при таком раскладе можно будет рассчитывать на рост поступлений в казну от продажи энергоресурсов. Нынешний же курс американской валюты является вредным для российской экономики, резюмировал он.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный онколог российского региона боролся за лекарства для своих пациентов. Почему теперь его хотят посадить в тюрьму?

    Под Одессой прогремел взрыв

    В штаб-квартире партии Ле Пен прошли обыски

    Стало известно о гибели российского чиновника на СВО

    Раскрыта судьба пропавших на Камчатке российских туристов

    В российском регионе школьников обяжут заниматься ушу

    Найден простой способ замедлить возрастные изменения мозга

    Подростки устроили серию терактов в двух российских регионах

    Прилетевшую из Дубая россиянку задержали за контрабандные волосы на 4 миллиона рублей

    Пропавшую абитуриентку техникума нашли закопанной в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости