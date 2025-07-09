На месте человеческого жертвоприношения нашли мужчину без головы

The Times of India: В Индии устроили человеческое жертвоприношение

В индийском штате Мадхья-Прадеш обнаружили останки 32-летнего мужчины. Об этом сообщает издание The Times of India.

Останки Ахилеша Кушвахи нашли в округе Тикамгарх. Голова лежала возле флага отдельно от туловища, брошенного неподалеку. Рядом также обнаружили лимоны, спички, индийские сигареты биди и курительную трубку чиллум.

На месте происшествия работали криминалисты и кинологи с собаками. Следователи не исключают, что кто-то устроил человеческое жертвоприношение.

По словам родственников, Ахилеш ушел из дома в субботу около трех часов дня, чтобы купить молоко. Его останки обнаружили рано утром следующего дня недалеко от дома.

В то же утро после продолжительной болезни не стало его отца. Мать погибшего страдает психическим заболеванием. Кроме того, у Ахилеша было два младших брата, одному из которых четыре, а другому — 17 лет.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии обратилась в полицию и обвинила мужа в попытках похитить их сына ради жертвоприношения. По ее словам, мужчина грозился принести ребенка в жертву в ходе ритуала, который он назвал «кутти пуджа».