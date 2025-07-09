Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 9 июля 2025Из жизни

На месте человеческого жертвоприношения нашли мужчину без головы

The Times of India: В Индии устроили человеческое жертвоприношение
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Мадхья-Прадеш обнаружили останки 32-летнего мужчины. Об этом сообщает издание The Times of India.

Останки Ахилеша Кушвахи нашли в округе Тикамгарх. Голова лежала возле флага отдельно от туловища, брошенного неподалеку. Рядом также обнаружили лимоны, спички, индийские сигареты биди и курительную трубку чиллум.

На месте происшествия работали криминалисты и кинологи с собаками. Следователи не исключают, что кто-то устроил человеческое жертвоприношение.

По словам родственников, Ахилеш ушел из дома в субботу около трех часов дня, чтобы купить молоко. Его останки обнаружили рано утром следующего дня недалеко от дома.

Материалы по теме:
Африканская магия: как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
Африканская магия:как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
19 июля 2018
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022
В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
В Африке массово жалуются на кражу пенисов.Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
9 октября 2023

В то же утро после продолжительной болезни не стало его отца. Мать погибшего страдает психическим заболеванием. Кроме того, у Ахилеша было два младших брата, одному из которых четыре, а другому — 17 лет.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии обратилась в полицию и обвинила мужа в попытках похитить их сына ради жертвоприношения. По ее словам, мужчина грозился принести ребенка в жертву в ходе ритуала, который он назвал «кутти пуджа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пляж в Курске. В результате удара погибли три человека и пострадал ребенок

    Взрывы прогремели в российском городе

    На месте человеческого жертвоприношения нашли мужчину без головы

    Туристка описала отдых в российском городе фразой «деньги на ветер, нер­вы на ну­ле»

    Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в российском регионе

    В российском городе учителя посадили за приставания к девушкам в метро

    Минпросвещения утвердило новые правила для контрольных работ в школах

    Еще один БПЛА сбили на подлете к Москве

    Ограничения на полеты ввели в столичном аэропорту

    Беспилотник сбили на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости