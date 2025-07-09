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09:50, 10 июля 2025Наука и техника

Названы самые действенные компоненты для ухода за кожей

JAAD: Минеральный солнцезащитный фильтр и ретиноиды помогают при проблемах кожи
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Американские дерматологи впервые составили перечень косметических ингредиентов, которые действительно помогают при семи наиболее распространенных проблемах с кожей — от акне до морщин. Исследование опубликовано в Journal of the American Academy of Dermatology и основано на методе экспертного консенсуса, в котором приняли участие десятки ведущих специалистов по кожным заболеваниям.

В список попали только те компоненты, которые получили высокие оценки (7–9 баллов из 9) от большинства экспертов. Лидером оказался минеральный солнцезащитный фильтр — его рекомендуют при сухости, покраснениях и признаках фотостарения. Также уверенно держатся на верхних строчках ретиноиды — производные витамина А. Они эффективны против акне, пигментных пятен, морщин, жирности кожи и расширенных пор.

Исследование особенно актуально летом, когда покупатели подвержены влиянию маркетинга и рекомендаций из соцсетей. Авторы подчеркивают: многие продукты содержат десятки активных веществ, но это не делает их эффективнее. Избыточный уход может раздражать кожу и ухудшать ее состояние. По словам профессора Мурада Алама, эффективность ухода определяется не количеством средств, а точечным подбором активных компонентов.

Ранее японские исследователи выявили неожиданную пользу витамина С. Оказалось, он способен усиливать рост клеток кожи за счет эпигенетических изменений.

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