Названы самые действенные компоненты для ухода за кожей

JAAD: Минеральный солнцезащитный фильтр и ретиноиды помогают при проблемах кожи

Американские дерматологи впервые составили перечень косметических ингредиентов, которые действительно помогают при семи наиболее распространенных проблемах с кожей — от акне до морщин. Исследование опубликовано в Journal of the American Academy of Dermatology и основано на методе экспертного консенсуса, в котором приняли участие десятки ведущих специалистов по кожным заболеваниям.

В список попали только те компоненты, которые получили высокие оценки (7–9 баллов из 9) от большинства экспертов. Лидером оказался минеральный солнцезащитный фильтр — его рекомендуют при сухости, покраснениях и признаках фотостарения. Также уверенно держатся на верхних строчках ретиноиды — производные витамина А. Они эффективны против акне, пигментных пятен, морщин, жирности кожи и расширенных пор.

Исследование особенно актуально летом, когда покупатели подвержены влиянию маркетинга и рекомендаций из соцсетей. Авторы подчеркивают: многие продукты содержат десятки активных веществ, но это не делает их эффективнее. Избыточный уход может раздражать кожу и ухудшать ее состояние. По словам профессора Мурада Алама, эффективность ухода определяется не количеством средств, а точечным подбором активных компонентов.

Ранее японские исследователи выявили неожиданную пользу витамина С. Оказалось, он способен усиливать рост клеток кожи за счет эпигенетических изменений.