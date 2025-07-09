Политолог объяснил неопределенность США в вопросе поддержки Украины

Политолог Дудаков заявил о сокращении помощи США Украине

Режим стратегической неопределенности со стороны администрации президента США Дональда Трампа относительно поддержки Украины наблюдается последние полгода, указал политолог-американист Малек Дудаков. Противоречия в высказываниях американских властей он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что США никогда не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать оказывать ее.

Политолог отметил, что со стороны США произошла уже третья приостановка военных траншей Украине, которые потом возобновляются.

Здесь Трамп преследует несколько целей: в том числе и оказывать давление на украинский истеблишмент, чтобы сделать [украинского президента Владимира] Зеленского более сговорчивым. Ну, и, безусловно, он это использует в рамках своей переговорной позиции в контактах с Россией Малек Дудаков политолог

При этом риторика и решения Штатов все время меняются, однако неизменным остается постоянное сокращение предоставления военных траншей и помощи, обратил внимание Дудаков.

«То есть сейчас мы видим, что, в общем-то, показательно, как эти копья ломаются вокруг очень небольшого транша на 8 тысяч снарядов, на буквально 10-15 ракет и так далее. То есть, конечно, проявляется истощение арсеналов Пентагона и проявляется еще внутренняя грызня в Вашингтоне между украинским и израильским лобби. И те, и другие тянут одеяло на себя и пытаются вынудить Трампа все-таки больше вооружения поставлять себе, а не противоположной стороне», — поделился эксперт.

По его мнению, эти факторы и дальше продолжат оказывать влияние на принимаемые США решения по Украине. Риторика продолжит меняться, а что касается траншей, то американцы будут заставлять больше тратиться на финансирование войны европейцев, убежден Дудаков.

«То, что в итоге все-таки администрация Трампа предоставила всего лишь 10 ракет для системы Patriot — тоже тому подтверждение, потому что, мы понимаем с вами, что эти 10 ракет — это то, чего хватит Украине на одну ночь отстреляться по российским ракетам и российским целям. А что делать дальше, украинское лобби не знает», — заключил спикер.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США продолжат поставлять оружие Украине, уточнив, что речь идет об «оборонительных» средствах, хотя до этого поставки были приостановлены на несколько месяцев. «Нам придется. У них должна быть возможность обороняться. По ним сейчас очень сильно бьют», — сказал он.

