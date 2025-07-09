Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:25, 9 июля 2025Моя страна

Ожесточенную схватку крысы с бандой птиц запечатлели в России

Ожесточенная схватка крысы с птицами попала на видео во Владивостоке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Ожесточенная схватка крысы с целой «бандой» птиц попала на видео во Владивостоке. Запись публикует Telegram-канал Svodka25.

Такие уличные бои были замечены на улице Фокина в районе Арбата.

На записи видно голубиную стаю, которая борется за хлеб с крысой. В этот момент две птицы подходят ближе к грызуну и пытаются отбить его горбушку. Птичьей «банде» даже посчастливилось отхватить хлеб и поклевать, но не надолго. Уже вскоре крыса, отважно сопротивляясь, дает им отпор и покидает место с добычей.

Ранее лиса угостилась телефоном жителя Камчатки, украла его и записала свой побег. Тем временем на Дальнем Востоке ворона устроила лесной барбершоп и удачно общипала кабанов. Ее необычные действия попали на видео.

Недавно также на Сахалине местные жители стали свидетелями того, как норка выловила «вишневого лосося» размером с себя. А в Башкирии наглый уж успешно обокрал рыбаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Директор МХАТ задержан по делу о растрате миллиарда рублей. Раньше его обвиняли в мошенничестве на огромные суммы

    Арестованный блогер Арег Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов

    «Оренбург» заменит «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ

    У блогеров стали чаще покупать рекламу

    Ранее неизвестные науке рисунки нашли в пещере в России

    Умер закрывший собой мать при атаке ВСУ на пляже в Курске пятилетний ребенок

    Бывшего вице-премьера Украины внесли в перечень экстремистов

    У берегов российского региона косатки устроили гонки с рыбаками

    Вырвавшийся из «клещей» ВСУ сын российского офицера описал бой фразой «противник выдохся»

    Вологодский суд постановил убрать памятник Сталину. В регионе стоят уже три монумента советскому вождю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости