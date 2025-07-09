Ожесточенную схватку крысы с бандой птиц запечатлели в России

Ожесточенная схватка крысы с птицами попала на видео во Владивостоке

Ожесточенная схватка крысы с целой «бандой» птиц попала на видео во Владивостоке. Запись публикует Telegram-канал Svodka25.

Такие уличные бои были замечены на улице Фокина в районе Арбата.

На записи видно голубиную стаю, которая борется за хлеб с крысой. В этот момент две птицы подходят ближе к грызуну и пытаются отбить его горбушку. Птичьей «банде» даже посчастливилось отхватить хлеб и поклевать, но не надолго. Уже вскоре крыса, отважно сопротивляясь, дает им отпор и покидает место с добычей.

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