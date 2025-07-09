Стали известны особенности атаковавшего пляж в Курске дрона ВСУ «Пекло»

Военный эксперт Леонков: Атаковавший пляж в Курске дрон мог быть сбит

Суть беспилотников, которые атаковали пляж в Курске, в том, что это барражирующие боеприпасы, то есть дроны со взрывчаткой, сообщил военный эксперт Алексей Леонков. Об их особенностях он рассказал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пляж в Курске реактивными дронами «Пекло». Троих человек спасти не удалось. Еще шестерых граждан доставили в больницу.

Задача украинских дронов в зависимости от начинки: подрывать либо бронированную боевую технику, либо то, что летит у нас за ленточку, то есть вне зоны СВО, в основном — для поражения объектов и нанесения максимального ущерба гражданским лицам, если они оказываются в зоне поражения Алексей Леонков военный эксперт

Детали произошедшего неизвестны, но понятно, что поражающий элемент дрона сдетонировал, в результате чего пострадали мирные люди, указал Леонков. Он добавил, что подобными поражающими боеприпасами украинцы стараются совершать низковысотный полет, фактически по кромке деревьев, на высоте примерно 20 метров, из-за чего их не всегда удается оперативно сбить.

«И еще у них есть такая особенность — они, с одной стороны, все сделаны из композитного материала (углепластика и прочих аналогов), а, с другой стороны, они сделаны как самолеты, поэтому их называют "дроны самолетного типа". То есть у них хорошие аэродинамические качества, и его даже если сбить, он не сразу падает вниз вертикально, а иногда планирует. Может быть, это обстоятельство и произошло — что его сбили, но, к сожалению, он долетел до того места, где люди отдыхали», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Вечером 8 июля дрон упал на территории пляжа на улице Дубровинского в Курске, в результате пострадали мать с ребенком. Им на помощь бросились сотрудники и вызвали Росгвардию. Силовики оцепили место. Спустя 15 минут беспилотник сдетонировал в толпе людей. Среди раненых оказался пятилетний мальчик, который закрыл собой мать, — его поместили в реанимацию с тяжелыми ожогами.

Как выяснилось, украинские дроны несли по пять килограммов пластида, а также были начинены поражающими элементами в виде металлических шариков диаметром 4,5 миллиметра.

