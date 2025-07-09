Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 9 июля 2025Россия

Песков анонсировал сразу два совещания Путина

Песков: Путин в ближайшие дни проведет совещания по образованию и демографии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет два совещания. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Это совещание по образованию. С учетом того, что уже завершился период ОГЭ и ЕГЭ, и приемная компания сейчас активно идет. В этой связи, чтобы поговорить с блоком, который занимается вопросами образования отдельно», — сказал он.

Второе совещание, по словам представителя Кремля, будет посвящено вопросам здравоохранения и демографии. Песков добавил, что на данный момент оба мероприятия подготавливаются в правительстве и администрации главы государства.

В конце июня Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии. Песков тогда отметил, что планы властей России по развитию новых регионов — амбициозные. Уже много сделано, однако сохраняется огромный масштаб проблем по понятным причинам, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я разбомблю Москву к чертям». Трамп рассказал об угрозах Путину

    В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в КНДР

    Стало известно о «подлых ловушках» ВСУ

    Российские войска нанесли авиаудар по дислокации бригады ВСУ

    Курс доллара упал ниже 78 рублей

    В Кремле раскрыли подробности создания буферной зоны безопасности в зоне СВО

    Фон дер Ляйен призвали уйти в отставку из-за обвинений в коррупции

    Киев нашел основания для запрета УПЦ в грамоте 1990 года

    Названа причина решения Трампа возобновить поставки оружия Украине

    Кремль высказался о меняющихся реалиях в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости