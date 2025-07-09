Песков анонсировал сразу два совещания Путина

Песков: Путин в ближайшие дни проведет совещания по образованию и демографии

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет два совещания. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Это совещание по образованию. С учетом того, что уже завершился период ОГЭ и ЕГЭ, и приемная компания сейчас активно идет. В этой связи, чтобы поговорить с блоком, который занимается вопросами образования отдельно», — сказал он.

Второе совещание, по словам представителя Кремля, будет посвящено вопросам здравоохранения и демографии. Песков добавил, что на данный момент оба мероприятия подготавливаются в правительстве и администрации главы государства.

В конце июня Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии. Песков тогда отметил, что планы властей России по развитию новых регионов — амбициозные. Уже много сделано, однако сохраняется огромный масштаб проблем по понятным причинам, добавил он.