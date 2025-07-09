Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:38, 9 июля 2025Экономика

Предсказан уровень инфляции в России к концу 2025 года

Экономист Клепач: К концу года инфляция может опуститься ниже семи процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач рассказал о том, какая инфляция будет в России к концу 2025 года. Его процитировало ТАСС.

Эксперт полагает, что к указанному времени инфляция составит семь процентов. Впрочем, он не исключает, что ее значение может опуститься и еще ниже — до 6,7 процента.

В первых числах июля руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста потребительских цен в России замедляются быстрее, чем ожидалось. Однако даже таких темпов, по ее словам, недостаточно, чтобы вплотную подойти к целевому показателю в четыре процента годовых.

До этого регулятор предупредил об опасных последствиях смягчения денежно-кредитной политики. Если такое случится, то, как полагают в ЦБ, стране может грозить еще больший разгон инфляции.

По состоянию на 16 июня годовая инфляция в России упала до однозначного показателя и составила 9,6 процента.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли подробности отражения ночной атаки ВСУ на Россию

    В Конгрессе раскрыли судьбу законопроекта о «сокрушительных санкциях» против России

    Штрафы за продажу алкоголя возле школ предложили увеличить

    Скандальная порнозвезда Бонни Блю назвала важное качество мужчины

    Названы усугубляющие положение доллара факторы

    В России призвали иностранного футболиста «Спартака» воспитывать свою жену

    Плюнувший на георгиевскую ленту российский стример избежал ареста

    Польша вновь подняла авиацию из-за «активности России»

    Марочко сообщил об успехах российских военных на северо-западных окраинах Купянска

    Предсказан уровень инфляции в России к концу 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости