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15:11, 9 июля 2025Интернет и СМИ

Раскрыты доходы Светланы Бондарчук

Доход от бизнеса телеведущей Бондарчук составил 93 млн рублей
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Доход от бизнесов российской телеведущей, модели и бизнесвумен Светланы Бондарчук (Рудской), бывшей жены режиссера Федора Бондарчука, составил 93 миллиона рублей. Ее заработок раскрыли «Страсти».

Отмечается, что Бондарчук владеет девятью компаниями. В их числе — сеть салонов красоты ООО «БЮРО СПБ», ООО «БЮРО СКОЛКОВО» и ООО «БЮРО ДРИМ», чистая прибыль которых в 2024 году составила 52,5 миллиона рублей. Также телеведущая является учредителем фитнес-центра ООО «ФАННИ СТУДИЯ», принесшего чистый доход в 1,1 миллиона рублей.

Кроме того, у знаменитости есть доля в компании ООО «ЛАПСАНИЯ», занимающейся арендой и управлением недвижимым имуществом. Чистая прибыль за прошлый год достигла 39,4 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что Бондарчук грозят двойные штрафы за неуплату в срок. В суде зарегистрировали дела об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Ранее стало известно о заработках российского юмориста, актера и телеведущего Сергея Светлакова. Профит компании ООО «Студия Свердловск», занимающейся производством кино и телепередач, в прошлом году достиг 955 миллионов рублей, а чистая прибыль — 34,6 миллиона рублей.

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