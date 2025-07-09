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15:35, 9 июля 2025Россия

Роспотребнадзор прокомментировал угрозу распространения сибирской язвы в России

Роспотребнадзор: Угроза распространения сибирской язвы в России отсутствует
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Угрозы распространения сибирской язвы в России на данный момент нет. Так вспышку заболевания в Казахстане прокомментировали в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

Уточняется, что в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Казахстана ввели карантин из-за заболевания десяти голов крупного рогатого скота и семи человек.

«Акмолинская область Казахстана не граничит с Российской Федерацией, угроза эпидемического распространения исключена», — говорится в сообщении пресс-службы.

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В Роспотребнадзоре напомнили, что специалисты ведомства постоянно мониторят эпидемиологическую обстановку в мире для недопущения завоза в Россию различный инфекций. Помимо того, на пунктах пропуска в стране работает АИС «Периметр».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Австралии мужчина заразился смертельным заболеванием — лиссавирусом — от летучей мыши. Лиссавирус схож с вирусом бешенства, передается через укусы или царапины зараженных летучих мышей. После появления симптомов заболевания лечение бессильно.

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