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18:33, 9 июля 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности туалетной бумаги

Врач Илюхина предупредила о микротравмах и воспалении из-за туалетной бумаги
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что туалетная бумага представляет опасность для здоровья. Такое мнение она высказала в своем Telegram-канале.

«Туалетная бумага, особенно жесткая и с ароматизаторами, влечет за собой микротравмы и аллергические реакции. Если бумага тонкая и некачественная, ее мелкие кусочки остаются в промежности и вызывают воспаление», — предупредила Илюхина.

По ее словам, если и покупать туалетную бумагу, то лучше выбирать мягкую, гипоаллергенную и состоящую из трех слоев. Что же касается влажных салфеток, после дефекации их тоже использовать не стоит. В крайнем случае лучше приобретать те, в составе которых отсутствует спирт, заключила врач.

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