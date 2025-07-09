Российский боец рассказал о не желавших покидать населенный пункт в ДНР солдатах ВСУ

РИА Новости: ВСУ не хотели покидать Поддубное в ДНР и понесли большие потери

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не захотели покидать населенный пункт Поддубное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и понесли большие потери. Об этом рассказал российский боец с позывным Петля в беседе с РИА Новости.

«Противник пытался огрызаться, то есть он вообще его не хотел покидать (Поддубное) ни в какую. Они понесли большие потери в данном населенном пункте», — рассказал Петля.

Он отметил, что ВСУ оборудовали опорные пункты по периметру населенного пункта, а также минировали подходы и применяли колючую проволоку.

Ранее сообщалось, что первые российские подразделения вошли в город Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР. Официальной информации от Минобороны о продвижении российских войск на этом направлении не поступало.