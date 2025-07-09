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08:38, 9 июля 2025Экономика

Трамп не добился прогресса в переговорах о пошлинах

WSJ: Минфин США не успел договориться о торговых сделках с другими странами
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Названа причина, по которой президент США Дональд Трамп перенес вступление в силу торговых пошлин с 9 июля на 1 августа. Соответствующую версию опубликовало The Wall Street Journal (WSJ).

По его информации, глава Белого дома уступил просьбам министра финансов США Скотта Бессента, который попросил предоставить ему больше времени на заключение торговых сделок с основными партнерами Соединенных Штатов.

Также отмечается, что Трамп надеялся на заключение выгодных сделок. После того, как был подписан законопроект о государственных расходах и нанесены удары по Ирану, он был очень недоволен, что Вашингтон не смог добиться прогресса в соответствующих переговорах.

Ранее появился прогноз, что Европейскому союзу вероятнее всего не удастся избежать американских пошлин. Это объясняется тем, что с Канадой и Китаем США почти смогли договориться, а значит в Белом доме могут решить, что настало время наказать ЕС.

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