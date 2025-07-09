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Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
06:20, 9 июля 2025Спорт

Украинский футболист ответил по-русски на просьбу говорить на родном языке

Украинский футболист Лунин ответил по-русски на просьбу говорить на родном языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Лунин

Андрей Лунин. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Украинский вратарь испанского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин на просьбу произнести слово на родном языке ответил по-русски. Об этом сообщает ТАСС.

Футболистов попросили произнести слово «полуфинал» в преддверии матча против французского «Пари Сен-Жермен» в 1/2 финала клубного чемпионата мира, который проходит в Соединенных Штатах. Лунин на эту просьбу ответил на русском языке.

Ранее украинский атлет Олег Верняев рассказал, что некоторые соотечественники ждут возвращения российских спортсменов на международные турниры. Спортсмен заявил, что в украинской команде есть люди, которые обнимаются с россиянами.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, однако отечественные спортсмены отказались от участия из-за необоснованных отказов в допуске.

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