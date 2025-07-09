Украинский футболист Лунин ответил по-русски на просьбу говорить на родном языке

Украинский вратарь испанского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин на просьбу произнести слово на родном языке ответил по-русски. Об этом сообщает ТАСС.

Футболистов попросили произнести слово «полуфинал» в преддверии матча против французского «Пари Сен-Жермен» в 1/2 финала клубного чемпионата мира, который проходит в Соединенных Штатах. Лунин на эту просьбу ответил на русском языке.

Ранее украинский атлет Олег Верняев рассказал, что некоторые соотечественники ждут возвращения российских спортсменов на международные турниры. Спортсмен заявил, что в украинской команде есть люди, которые обнимаются с россиянами.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, однако отечественные спортсмены отказались от участия из-за необоснованных отказов в допуске.