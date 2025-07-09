В Азербайджане высказались о визите российского министра на фоне обострения отношений

Депутат Азербайджана Мирзабейли: Визит Куренкова не стоит воспринимать как жест

Визит министра иностранных дел России Александра Куренкова в Азербайджан на фоне обострения отношений между Москвой и Баку не стоит воспринимать как политический жест. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльчин Мирзабейли в интервью Minval.

«Приезд Куренкова был связан исключительно с участием в международном мероприятии — сессии Международной организации гражданской обороны. Поэтому говорить о каких-либо особых сигналах со стороны России пока не приходится», — приводит издание слова политика.

Мирзабейли высказался о визите Куренкова в Баку 7 июля и подчеркнул, что поездку российского министра следует воспринимать скорее как рутинное действие, а не как политический шаг по урегулированию двусторонних разногласий. По мнению депутата, отношения России и Азербайджана пока не достигли уровня, на котором стороны избегали бы участия в подобных международных форумах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отношения России и Азербайджана. По словам дипломата, Москва и Баку поддерживают контакты после задержания российских журналистов.