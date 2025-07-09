В России оценили необходимость национализации добывающих золото компаний

Силуанов: Национализировать частные золотодобывающие компании в России не надо

В России не надо национализировать частные золотодобывающие компании, однако контроль за добычей и экспортом золота необходим. Так оценил возможность передачи бизнеса под контроль государства министр финансов Антон Силуанов, его цитирует ТАСС.

По словам главы Минфина, сейчас власти дополнительно усиливают контроль за самой добычей и за экспортными операциями. Мер чрезвычайного характера и национализации вводить не требуется.

В начале июля Генпрокуратура России обратилась в Советский райсуд Челябинска с требованием обратить в доход государства активы, связанные с основным владельцем крупной золотодобывающей компании «Южуралзолото» Константином Струковым. Перед этим сотрудники ФСБ и СК России побывали в офисах ЮГК и главы и основного акционера компании миллиардера Константина Струкова, а также на территории шахты.

На фоне претензий к Струкову акции «Южуралзолота» обвалились на 17 процентов. Позднее падение скорректировалась до 9 процентов. За два дня бумаги потеряли 20 процентов стоимости. Мосбиржа позднее решила приостановить торги акциями компании.