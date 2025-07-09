В России признали наличие потребительского терроризма

Решетников: Практика потребительского терроризма в России действительно есть

Практика потребительского терроризма в России действительно есть. Наличие данной проблемы признал глава Минэкономразвития Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

Вопрос потребительского терроризма, практики, когда вещь возвращается продавцу после носки по причине того, что она якобы не подошла, рассмотрели во время представления законопроекта о платформенной экономике в Госдуме.

По словам Решетникова, такая практика действительно есть, но судить о ее массовости пока сложно. Власти готовы вместе с бизнесом обсудить возможные варианты донастройки взаимоотношений покупателя и продавца по возврату товаров, пообещал он.

Годом ранее на принявшую катастрофические масштабы мошенническую практику возвратов техники жаловались в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Продавцы жаловались, что отдельные потребители намеренно портят технику, после чего получают компенсацию через суды. По оценкам АКИТ, совокупный ущерб, причиненный такими действиями, исчисляется миллиардами рублей.