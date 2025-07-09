Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:30, 9 июля 2025Экономика

В России признали наличие потребительского терроризма

Решетников: Практика потребительского терроризма в России действительно есть
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Практика потребительского терроризма в России действительно есть. Наличие данной проблемы признал глава Минэкономразвития Максим Решетников, его цитирует РИА Новости.

Вопрос потребительского терроризма, практики, когда вещь возвращается продавцу после носки по причине того, что она якобы не подошла, рассмотрели во время представления законопроекта о платформенной экономике в Госдуме.

По словам Решетникова, такая практика действительно есть, но судить о ее массовости пока сложно. Власти готовы вместе с бизнесом обсудить возможные варианты донастройки взаимоотношений покупателя и продавца по возврату товаров, пообещал он.

Годом ранее на принявшую катастрофические масштабы мошенническую практику возвратов техники жаловались в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Продавцы жаловались, что отдельные потребители намеренно портят технику, после чего получают компенсацию через суды. По оценкам АКИТ, совокупный ущерб, причиненный такими действиями, исчисляется миллиардами рублей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Директор МХАТ задержан по делу о растрате миллиарда рублей. Раньше его обвиняли в мошенничестве на огромные суммы

    Россиянка Андреева вылетела в четвертьфинале Уимблдона

    ЦБ заметно понизил курс евро

    Начинающим блогерам подсказали способ заработать

    Раскрыты пять самых модных трендов 2026 года

    Стали известны особенности атаковавшего пляж в Курске дрона ВСУ «Пекло»

    В российском городе новорожденного бросили в мусорный бак

    «Правительство» Тихановской признали террористической организацией

    Осматривающие пляж с обломками украинских дронов в Курске следователи попали на видео

    Молодым людям перечислили указывающие на рак кишечника незаметные симптомы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости