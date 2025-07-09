Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тейлор Фриц
3:1
Завершен
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Арина Соболенко
2:1
Завершен
Лаура Зигемунд
Уимблдон (ж)
Аманда Анисимова
2:0
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Уимблдон (ж)
Кэмерон Норри
0:3
Завершен
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
Флуминенсе
0:2
Завершен
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
07:50, 9 июля 2025Спорт

В России призвали иностранного футболиста «Спартака» воспитывать свою жену

Бывший президент «Локомотива» Наумов призвал футболиста Барко воспитывать жену
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Эсекьель Барко

Эсекьель Барко. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов призвал аргентинского полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко воспитывать свою жену. Его слова приводит Legalbet.

Российский функционер заявил, что жена не должна выдвигать футболисту ультиматумы. «Надо, чтобы она не только тебя любила, но и дело, которому ты служишь. Если этого не происходит, то жена диктует условия», — посчитал он.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что супруга пригрозила Барко разводом, если тот продолжит выступать за «Спартак» в России. Она заявила, что футболист не сможет видеться со своим ребенком.

Хавбек перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Соглашение российской команды с Барко рассчитано до 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли подробности отражения ночной атаки ВСУ на Россию

    В Конгрессе раскрыли судьбу законопроекта о «сокрушительных санкциях» против России

    Штрафы за продажу алкоголя возле школ предложили увеличить

    Скандальная порнозвезда Бонни Блю назвала важное качество мужчины

    Названы усугубляющие положение доллара факторы

    В России призвали иностранного футболиста «Спартака» воспитывать свою жену

    Плюнувший на георгиевскую ленту российский стример избежал ареста

    Польша вновь подняла авиацию из-за «активности России»

    Марочко сообщил об успехах российских военных на северо-западных окраинах Купянска

    Предсказан уровень инфляции в России к концу 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости