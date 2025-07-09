В России призвали иностранного футболиста «Спартака» воспитывать свою жену

Бывший президент «Локомотива» Наумов призвал футболиста Барко воспитывать жену

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов призвал аргентинского полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко воспитывать свою жену. Его слова приводит Legalbet.

Российский функционер заявил, что жена не должна выдвигать футболисту ультиматумы. «Надо, чтобы она не только тебя любила, но и дело, которому ты служишь. Если этого не происходит, то жена диктует условия», — посчитал он.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что супруга пригрозила Барко разводом, если тот продолжит выступать за «Спартак» в России. Она заявила, что футболист не сможет видеться со своим ребенком.

Хавбек перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Соглашение российской команды с Барко рассчитано до 2027 года.

