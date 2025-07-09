В Совфеде отреагировали на угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Сенатор Никонорова усомнилась в намерении Трампа «разбомбить Москву»

Президенту США Дональду Трампу хватает здравого смысла, чтобы не вступать в вооруженный конфликт с Россией или Китаем. Так на угрозы разбомбить Москву отреагировала член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова, чьи слова приводит ТАСС.

«Трамп, как известно, склонен к громким заявлениям на публику. Но думается, что у хозяина Белого дома хватает здравого смысла для реальной оценки расстановки сил на планете и вступать с Россией или Китаем в вооруженный конфликт он не намерен», — сказала она.

Сенатор также отметила, что появившаяся публикация с угрозами Трампа связана не с геополитическими вопросами, а с внутренней политикой США, учитывая грядущие промежуточные выборы в конгресс страны.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа призвал не доверять публикации с угрозами американского президента.

Ранее CNN опубликовал запись, где Трамп в 2024 году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию заявил донорам, что угрожал президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить к чертям» Москву и Пекин, если будут начаты военные действия в отношении Украины и Тайваня.