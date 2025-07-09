В США назвали неожиданную причину паузы в поставках военной помощи Украине

NYT: Решение США приостановить помощь Украине было случайным

Решение США приостановить поставки некоторых боеприпасов Украине было случайным и не было направлено на пересмотр существующих программ помощи Киеву. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Приостановка поставок на Украину была случайной и не была целью проверки запасов вооружений США», — сообщили изданию два источника, пожелавших остаться анонимными.

Как отмечают авторы материала, пока неясно, какие именно чиновники в Пентагоне и Белом доме участвовали в обсуждении и принятии решения.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что решение Пентагона приостановить поставки некоторых боеприпасов на Украину разочаровало президента США Дональда Трампа, поскольку этот шаг был совершен без должной координации с Белым домом.

