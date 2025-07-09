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14:29, 9 июля 2025Забота о себе

Врач предупредил о повышенном риске образования тромбов в жару

Хирург Аль-Юсеф Надим Наср назвал обезвоживание причиной сгущения крови в жару
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Natalya Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В жару из-за сгущения крови увеличивается риск образования тромбов. Об этом предупредил сердечно-сосудистый хирург Аль-Юсеф Надим Наср в беседе с aif.ru.

Врач назвал главной причиной сгущения крови в жару обезвоживание, поэтому в зной надо выпивать не менее 1,5-2,5 литра жидкости в день. По его словам, лучше выбирать минеральную, газированную или обычную воду, но кофе тоже допустим. Однако после бодрящего напитка нужно выпить дополнительную порцию воды.

В качестве одного из способов профилактики тромбоза хирург выделил ношение свободной одежды и удобной обуви. Он добавил, что в жару полезно больше двигаться, так как длительное нахождение в одной позе усиливает застой крови. «Если у вас сидячая работа, каждые 30-60 минут вставайте, делайте разминку. Полезны прогулки, плавание, легкая гимнастика», — рассказал врач.

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Аль-Юсеф Надим Наср отметил, что некоторые продукты питания тоже способствуют разжижению крови и укреплению сосудов. К ним он отнес помидоры, огурцы, цитрусовые, ягоды, имбирь, куркуму, чеснок, лосось, скумбрию и льняное масло.

Хирург указал, что при появлении отечности, боли в ноге или при появлении покраснений или посинений по ходу вены нужно как можно скорее обратиться к врачу. Также, по его словам, нельзя игнорировать одышку, кашель и боль в груди, так как это может указывать на тромбоэмболию легочной артерии.

Ранее врач Соледад Наварро рассказал, какие действия следует предпринять при тепловом ударе. По его словам, главная цель состоит в том, чтобы снизить температуру тела. Для этого он призвал использовать все доступные средства.

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