Врач предупредил о повышенном риске образования тромбов в жару

Хирург Аль-Юсеф Надим Наср назвал обезвоживание причиной сгущения крови в жару

В жару из-за сгущения крови увеличивается риск образования тромбов. Об этом предупредил сердечно-сосудистый хирург Аль-Юсеф Надим Наср в беседе с aif.ru.

Врач назвал главной причиной сгущения крови в жару обезвоживание, поэтому в зной надо выпивать не менее 1,5-2,5 литра жидкости в день. По его словам, лучше выбирать минеральную, газированную или обычную воду, но кофе тоже допустим. Однако после бодрящего напитка нужно выпить дополнительную порцию воды.

В качестве одного из способов профилактики тромбоза хирург выделил ношение свободной одежды и удобной обуви. Он добавил, что в жару полезно больше двигаться, так как длительное нахождение в одной позе усиливает застой крови. «Если у вас сидячая работа, каждые 30-60 минут вставайте, делайте разминку. Полезны прогулки, плавание, легкая гимнастика», — рассказал врач.

Аль-Юсеф Надим Наср отметил, что некоторые продукты питания тоже способствуют разжижению крови и укреплению сосудов. К ним он отнес помидоры, огурцы, цитрусовые, ягоды, имбирь, куркуму, чеснок, лосось, скумбрию и льняное масло.

Хирург указал, что при появлении отечности, боли в ноге или при появлении покраснений или посинений по ходу вены нужно как можно скорее обратиться к врачу. Также, по его словам, нельзя игнорировать одышку, кашель и боль в груди, так как это может указывать на тромбоэмболию легочной артерии.

Ранее врач Соледад Наварро рассказал, какие действия следует предпринять при тепловом ударе. По его словам, главная цель состоит в том, чтобы снизить температуру тела. Для этого он призвал использовать все доступные средства.

