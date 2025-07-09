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03:37, 9 июля 2025Россия

Взрывы прогремели в российском городе

Взрывы прогремели в Туле, известно об уничтожении ПВО украинских беспилотников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взрывы прогремели в Туле. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По предварительной информации, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает украинские беспилотники.

Очевидцы отметили, что громкие звуки были слышны в разных частях города, в том числе в центре. Кроме того, о взрывах сообщили жители города Алексин.

Ранее ПВО сбила на подлете к Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА). После был ликвидирован еще один беспилотник над столицей. Параллельно с этим ограничения на полеты были введены в столичном аэропорту Шереметьево. В Росавиации отметили, что эта мера была принята для обеспечения безопасности воздушных судов.

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