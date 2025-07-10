Названы причины рекордного скачка курса биткоина до 112 тысяч долларов

Экономист Разуваев: Биткоин рекордно растет в ожидании решения Трампа по ставке

Курс биткоина рекордно растет по ряду причин, рассказал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

Ранее популярная криптовалюта обновила исторический максимум, впервые превысив 112 тысяч долларов.

«Почему он растет? Есть ряд активистов, которые считают, что он заменит стандартные деньги, кто-то крипту и цифровые деньги путает, а главное: есть серьезная уверенность, что [президент США Дональд] Трамп — неважно, поменяет ли руководство в финансовом резерве — в общем, прорвет финрезерв, и ставка будет около нуля, как при [экс-президенте США Бараке] Обаме. В этом случае, конечно, крипта улетит, и денег будет намного больше в экономике», — высказался экономист.

Это сложно, но возможно, считает Разуваев, и есть все шансы, что Трамп сделает это в 2026 году. В таком случае курс криптовалюты улетит вверх, и фондовые рынки тоже, полагает он.

«Все эти разговоры о том, что не получится... Говорили же, что он не выиграет выборы? Говорили. Говорили, что он не сможет помирить Пакистан с Индией и Иран и Израиль? Говорили. Так что в целом у него получается, поэтому и поменять своих чиновников при сильнейшем желании у него получится. Кроме того, у него для американцев, избирателей есть железный аргумент: обнуляя ставку, он обнуляет платежи по долгу. Какую бы вы огромную сумму на ноль не умножили — все равно ноль получите», — поделился эксперт.

Именно поэтому вопрос долга особо остро не стоял при Обаме — потому что какая разница, есть ли долг, если ты за него платишь ноль Александр Разуваев экономист

По словам экономиста, предела для роста биткоина нет. Однако это спекулятивный и высокорисковый актив, отметил он.

«Я все-таки сторонник того, чтобы вкладывать деньги в наши акции, облигации и так далее», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Биткоин по-прежнему остается рисковым активом, чья стоимость растет и падает в зависимости от настроений инвесторов. В 2025 году цена биткоина поставила несколько рекордов. В январе он поднимался выше 109 тысяч долларов, а уже к апрелю рухнул до 75 тысяч. Это произошло после того, как Трамп объявил о введении торговых пошлин. Однако после апрельского обвала курс начал стремительно восстанавливаться: к июлю рост составил 46 процентов.

