МИД РФ: Заявления генсека ООН Гутерриша показывают политическую ангажированность

Заявления генсека ООН Антониу Гутерриша, осудившего атаку российских беспилотников, показывают политическую ангажированность и тиражирование лжи киевского режима. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Высказывания генсекретаря ООН — очередная яркая демонстрация его политической ангажированности и близорукости, которые выражаются в практически безоглядной поддержке преступного режима в Киеве, включая стоящий за ним Североатлантический альянс», — отметили в министерстве.

МИД подчеркнул, что Россия в ходе специальной военной операции следует принципам международного гуманитарного права и наносит удары исключительно по военным объектам Украины.

5 июля Гутерриш осудил атаки на Украину, которые якобы привели к нарушению электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он назвал их «самой крупной волной ударов» за последние три года конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генсек ООН Антониу Гутерриш превысил свои полномочия, выступив за ограничение права вето в Совете Безопасности.