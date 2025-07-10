Россиянам назвали главные ведущие к потере денег ошибки

F6: Переход по ссылкам из чатов и СМС может привести к потере денег

Переход по ссылкам из чатов и СМС может привести к потере денег. Эту и другие главные ошибки, которые совершают россияне, перечислила компания F6 в своем Telegram-канале.

В компании предупредили, что популярными в 2025 году стали мошеннические схемы с NFC. Злоумышленники обманом убеждают человека установить приложение, которое перехватывает NFC-трафик и похищает данные банковской карты. Таким образом, например, работает вирус SuperCard.

Одной из ошибок, из-за которой пользователи теряют деньги, в F6 назвали переход по ссылкам от незнакомцев из чатов и СМС. Также в компании призвали не устанавливать файлы из неофициальных источников. Помимо этого, нельзя ни по чьей просьбе удалять с телефона приложение банка.

В F6 посоветовали проверять, нет ли доступа к NFC у приложений, у которых их быть не должно. Кроме того, приложениям нельзя давать права на управление устройством, подчеркнули в компании.

О том, что россиян начали атаковать с помощью вируса SuperCard, стало известно в июне. Уточнялось, что основой для него стало легальное приложение NFCGate, разработанное в 2015 году в Германии.