Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:57, 10 июля 2025Из жизни

Муж и жена притворялись родителями-одиночками ради денег и попались из-за фотографий

В Великобритании супруги три года обманывали правительство и попались из-за фото
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

В Великобритании Алан Форсайт и его жена Джемма попали под суд за то, что три года обманывали Департамент труда и пенсий. Об этом пишет The Sun.

Алан и Джемма состояли в браке и воспитывали четверых детей: двух общих и двух от предыдущего брака Джеммы. При этом они требовали выплат от правительства, притворяясь родителями-одиночками. Так, Джемма обращалась в департамент под девичьей фамилией и получала деньги за то, что якобы одна воспитывала детей.

Обман супругов раскрылся из-за их фотографий с отпуска, которые они опубликовали в социальных сетях. По ним было видно, что Алан и Джемма состоят в отношениях. Эти снимки попали в руки сотрудников департамента, те начали проверку и обнаружили, что супруги были мошенникам. В общей сложности они украли у государства около 52 тысяч фунтов стерлингов (5,5 миллиона рублей).

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

Алана и Джемму позвали в департамент, но те продолжали лгать, что не состоят в отношениях. Только в июне 2023 года они признались в обмане. Алана приговорили почти к четырем месяцам тюремного заключения. Джемме дали условный срок.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшую менеджера ювелирного магазина приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы за кражу драгоценностей. Женщину разоблачили после увольнения, когда она начала отправлять бывшим коллегам фото с круиза в украденных украшениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп разочарован». Рубио встретился с Лавровым. Какие предложения передала Россия по конфликту на Украине?

    На Украине пожаловались на новую тактику российских ударов

    Первая ракетка мира Соболенко вылетела с Уимблдона

    В России подешевели некоторые продукты питания

    Назвавшего россиянок «дохлыми и трусливыми бабами» протоиерея призвали урезонить

    ВВС США решили улучшить бомбившие Иран GBU-57

    Жителям российского региона запретили пить воду из крана

    Москва обогнала Сочи по одному параметру

    В Госдуме оценили возможность запрета продажи iPhone из-за нового закона

    Россиянин пробрался в дом к незнакомке-имениннице ради одной цели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости