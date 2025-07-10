МИД прокомментировал сообщения о возможном введении санкций против Армении

МИД опроверг сообщения армянских СМИ о возможном введении санкций против Еревана

Сообщения армянских СМИ о возможном введении санкций Россией против Еревана не соответствуют действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Исчерпывающая информация о встрече [заместителя министра иностранных дел России] Михаила Галузина с послом Армении [в России Гургеном Арсеняном] была опубликована по ее итогам в сообщении для СМИ. (...) Таким образом, сведения не соответствуют действительности», — подчеркнули в министерстве.

МИД России опроверг появившуюся информацию о поручении Галузина Арсеняну передать властям Армении сообщение о возможных ответных мерах Москвы в случае отключения вещания российских СМИ в стране. В ведомстве подчеркнули, что в сообщении о встрече дипломатов 7 июля упоминаются необходимость сохранения конструктивного информационного фона в республике в отношении России и двусторонних связей, а также предложение Москвы провести профильные консультации.

Днем 10 июля армянское издание Hraparak со ссылкой на дипломатические источники заявило о возможных санкциях со стороны России. В числе возможных мер были названы экономические санкции, дополнительные подробности не приводятся.