Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 10 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

МИД прокомментировал сообщения о возможном введении санкций против Армении

МИД опроверг сообщения армянских СМИ о возможном введении санкций против Еревана
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Сообщения армянских СМИ о возможном введении санкций Россией против Еревана не соответствуют действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Исчерпывающая информация о встрече [заместителя министра иностранных дел России] Михаила Галузина с послом Армении [в России Гургеном Арсеняном] была опубликована по ее итогам в сообщении для СМИ. (...) Таким образом, сведения не соответствуют действительности», — подчеркнули в министерстве.

МИД России опроверг появившуюся информацию о поручении Галузина Арсеняну передать властям Армении сообщение о возможных ответных мерах Москвы в случае отключения вещания российских СМИ в стране. В ведомстве подчеркнули, что в сообщении о встрече дипломатов 7 июля упоминаются необходимость сохранения конструктивного информационного фона в республике в отношении России и двусторонних связей, а также предложение Москвы провести профильные консультации.

Днем 10 июля армянское издание Hraparak со ссылкой на дипломатические источники заявило о возможных санкциях со стороны России. В числе возможных мер были названы экономические санкции, дополнительные подробности не приводятся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп разочарован». Рубио встретился с Лавровым. Какие предложения передала Россия по конфликту на Украине?

    В России подростка жестоко избили из-за появившихся в сети фото и сняли на видео

    Британские Land Rover захотели заменить «корейскими Humvee»

    Налет пары россиян с отверткой на магазин показали на видео

    Глава Госдепа раскрыл связанные с Россией надежды США

    Россиянин жестоко избил ветерана Великой Отечественной войны ради 29 тысяч рублей

    Международные резервы России достигли максимума

    На Украине признали продвижение ВС России близ нескольких населенных пунктов

    На Украине показали подозреваемых в убийстве полковника СБУ в Киеве

    «Мы не сдадимся». Мерц пригрозил Путину и обратился к Трампу с просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости