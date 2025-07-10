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19:31, 10 июля 2025Экономика

Перспективы запуска зерновой биржи БРИКС оценили

Замглавы МИД РФ Рябков: БРИКС продвинулся в вопросе создания единой биржи зерна
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Страны БРИКС за последнее время продвинулись в вопросе создания и запуска единой зерновой биржи. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

Сейчас у представителей стран-участниц объединения, в состав которого входит в том числе Россия, сложилось понимание, как эта биржа будет будет функционировать, а также, каковы рамки и параметры подобного рода торговой площадки. «Концептуальные документы на этот счет имеются», — отметил Рябков.

Подобного рода инициатива имеет важное значение не только для крупнейших сельхозпроизводителей и потребителей стран БРИКС, но и «для вообще всех игроков на этом крайне важном рынке», добавил замглавы министерства. На этом фоне перспективы запуска этой торговой площадки Рябков назвал «весьма и весьма солидными».

Разговоры о создании единой биржи зерна в рамках БРИКС ведутся не первый год. Этим вопросом, в частности, занимается российский Центробанк. Замглавы правительства РФ Дмитрий Патрушев, до этого занимавший пост министра сельского хозяйства, отмечал, что запуск подобного рода площадки поможет странам объединения усилить общую продовольственную безопасность и сформировать справедливые цены на зерно на глобальном продовольственном рынке.

Действующая же сейчас инфраструктура была сформирована после Второй мировой войны под эгидой США как основного поставщика пшеницы и кукурузы на рынки. По этой причине основные рыночные индикаторы и котировки базируются в настоящее время на Чикагской товарной бирже (CME), а в качестве расчетной валюты используется в основном американский доллар. Роль БРИКС в формировании глобальных цен на зерно с учетом этих факторов остается ограниченной. По словам Рябкова, единая зерновая площадка поможет снизить зависимость объединения от западных торговых платформ.

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