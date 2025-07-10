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11:00, 10 июля 2025Мир

Президент Польши пригрозил НАТО

Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт для поставок помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда пригрозил НАТО закрыть аэропорт Ясенка в Жешуве, который является ключевым логистическим хабом для поставок военной помощи на Украину. Об этом он заявил в интервью журналистам изданий Otwarta Konserwa, Klub Jagielloński i Nowy Ład.

Дуда обратил внимание, что Польшу не приглашали в «очень важные международные органы», в которых было принято решение о доставке помощи Украине через польскую территорию.

«Я думаю, что и украинцы, и наши союзники просто думают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им. Ну, это не их, а наше», — сказал он.

По словам главы Польши, если кому-то что-то не нравится, Варшава это закрывает и говорит «до свидания».

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Балтийское море стало внутренним морем альянса. Отмечается, что заявление он сделал при подписании контракта на поставку береговых надводных обзорных радаров.

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