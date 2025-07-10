«Р-14» Тихоокеанского флота выполнил стрельбы в Японском море

МО России: Ракетный катер «Р-14» ТОФ выполнил стрельбы в Японском море

Ракетный катер «Р-14» соединения кораблей охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил стрельбы в ходе учений в морском полигоне залива Петра Великого в Японском море. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

«Экипаж "Р-14" провел учения по ведению морского боя одиночным кораблем в море, противовоздушной обороне, а также по противодействию беспилотным летательным аппаратам и безэкипажным катерам», — говорится в сообщении.

Боевые расчеты катера проекта 12411 применили артиллерийские установки АК-176 и АК-630М, а также пулеметы калибра 12,7 миллиметра.

Также экипаж провел учения по обороне и защите корабля при стоянке на незащищенном рейде. Отмечается, что мероприятия боевой подготовки показали готовность экипажа катера к выполнению задач.

Ранее в июле ТОФ России сообщил, что большой десантный корабль «Ослябя» отправился в учебный штурманский поход. В рамках похода корабль пройдет более трех тысяч миль.