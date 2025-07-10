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08:38, 10 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта возможная судьба одного из самых неуловимых маньяков в России

Орский маньяк Андреев мог погибнуть несколько лет назад в карьере под Оренбургом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Управление МВД России по Оренбургской области / Wikipedia

Один из самых неуловимых маньяков в России, 68-летний Валерий Андреев, известный как орский маньяк, мог погибнуть при невыясненных обстоятельствах в одном из карьеров под Оренбургом. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, в мае 2024 года у озера Плотино, расположенного в поселке Аккермановка, было обнаружено мужское тело. Мужчина был в темных брюках и футболке с надписью «коллекция 99 международных игр». Кроме того, все зубы у него были золотые. Он до сих пор не опознан. Сейчас правоохранители распространили фоторобот пострадавшего, увидев который, местные жители сказала, что он очень похож на Андреева. Отмечается, что в ориентировке на него указана особая примета — золотые зубы.

Орский маньяк Андреев подозревается в серии похищений, изнасилований и расправ над женщинами в Оренбургской области с 2006 по 2012 год.

За информацию о его местонахождении МВД готово выплатить вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

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