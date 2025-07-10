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12:39, 10 июля 2025Экономика

Россиянам перечислили причины не платить за капремонт

Адвокат Грикевич: Жильцы новостроек освобождаются от взносов на капремонт
Мария Черкасова

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

У россиян может быть несколько причин не платить за капитальный ремонт — например, от него освобождаются жильцы новостроек. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат Оксана Грикевич.

В Москве и Санкт-Петербурге жители новостроек могут не платить за капремонт в течение восьми месяцев, при этом в Липецкой области, например, срок составляет пять лет. Жильцы также могут обратиться в региональный фонд с заявлением о приостановке взносов на неопределенный срок, если капитальный ремонт был проведен собственниками без привлечения этих средств. В некоторых регионах льготы предусмотрены для памятников архитектуры или домов, финансируемых из других бюджетных источников.

При этом адвокат уточнила, что отказаться от самого капитального ремонта как процедуры невозможно, если дом находится в эксплуатации.

Существуют также способы законно уменьшить финансовую нагрузку. Для этого следует участвовать в общих собраниях собственников, контролировать расходование средств фонда, требовать отчетов от регионального оператора, а при выявлении нарушений обращаться с жалобами в контролирующие органы.

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Для некоторых категорий граждан также предусмотрены льготы. Пенсионеры старше 70 лет должны платить только половину взноса. Льгота положена, если человек не работает, живет один или вместе с неработающими пенсионерами или инвалидами. Пенсионеры старше 80 лет могут не платить взнос, а инвалиды I и II групп оплачивают только половину взноса.

Ранее в Госдуме предложили ввести экзаменацию для управляющих товариществами собственников жилья (ТСЖ). Законопроект оправдан стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ, принятой властями, и поспособствует повышению качества управления многоквартирными домами в стране, уверены его авторы.

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