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21:19, 10 июля 2025Спорт

Российский футболист австрийского клуба упал с велосипеда и получил травму

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков получил травму, упав с велосипеда
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Branislav Racko / GocherImagery / Future Publishing / Getty Images

Российский вратарь австрийского «Штурма» Даниил Худяков получил травму, ему потребуется операция. Об этом сообщается на сайте клуба.

Футболист ехал на тренировку на велосипеде, упал с него и повредил запястье. Восстановление Худякова после хирургического вмешательства займет несколько недель.

В «Штурме» заявили, что 21-летний Худяков будет основным вратарем команды в грядущем сезоне. «Даниил отлично развивается. Травма пришлась на очень неудачное время. Однако я убежден, что он будет усердно работать над возвращением и скоро вернется», — сказал спортивный директор австрийского клуба Михаэль Паренсен.

В январе сообщалось, что из-за национальности Худяков получил в «Штурме» прозвище Путин. «Такие прозвища не подразумевают ничего плохого», — подчеркнул экипировщик клуба Шимо Марич, который и дал игроку прозвище.

Худяков присоединился к «Штурму» летом 2024 года. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2028 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 800 тысяч евро.

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