Симоньян отреагировала на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне

Симоньян пошутила, что Зеленский вместо уроков истории курил за гаражами

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на высказывание польского лидера Анджея Дуды о том, что президент Украины Владимир Зеленский не знал о Волынской резне. Она иронично прокомментировала слова Дуды в Telegram-канале.

«Зеленский не знал о Волынской резне, заявил Дуда... Просто вместо уроков истории Вовчик курил за гаражами. И не сигареты», — пошутила она.

Ранее Зеленский заявил Дуде, что в школе ему не рассказывали о Волынской трагедии. Президент Польши также усомнился в том, что многие жители Западной Украины знают о совершенных в прошлом преступлениях.