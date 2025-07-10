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21:15, 10 июля 2025Интернет и СМИ

Симоньян отреагировала на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне

Симоньян пошутила, что Зеленский вместо уроков истории курил за гаражами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на высказывание польского лидера Анджея Дуды о том, что президент Украины Владимир Зеленский не знал о Волынской резне. Она иронично прокомментировала слова Дуды в Telegram-канале.

«Зеленский не знал о Волынской резне, заявил Дуда... Просто вместо уроков истории Вовчик курил за гаражами. И не сигареты», — пошутила она.

Ранее Зеленский заявил Дуде, что в школе ему не рассказывали о Волынской трагедии. Президент Польши также усомнился в том, что многие жители Западной Украины знают о совершенных в прошлом преступлениях.

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