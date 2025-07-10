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20:59, 10 июля 2025Бывший СССР

Стало известно об эвакуации жителей из 325 населенных пунктов Харьковской области

Синегубов: Из 325 населенных пунктов Харьковской области эвакуируют жителей
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Madiievskyi / Globallookpress.com

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил о проведении эвакуации жителей из 325 населенных пунктов региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Под статусом эвакуации 325 населенных пунктов Харьковщины. <…> Необходимо вывезти оттуда всех детей, так как враг усилил атаки. Под нашим вниманием сейчас 125 семей», — написал глава Харьковской ОВА.

Он добавил, что следует увеличить темпы передвижения людей из районов, близких к зоне боевых действий, поскольку иначе властям придется начать принудительную эвакуацию.

Ранее российские бойцы взяли в клещи Купянск в Харьковской области. Об их передвижении сообщил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.

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