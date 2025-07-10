InfoBRICS: Решение Трампа об отправке оружия Украине грозит для него фиаско

Геополитический обозреватель Драго Боснич заявил, что решение президента США Дональда Трампа об отправке оружия Украине может обернуться для него фиаско. Об этом он написал в своей статье для InfoBRICS.

Боснич осудил Трампа за решение поставлять оружие Украине и подчеркнул, что эта мера подрывает общественное доверие к его администрации. Он подчеркнул, что американские власти втягиваются в одну геополитически бесполезную ситуацию за другой.

«Это также происходит в то время, когда приближается кампания по промежуточным выборам, а это означает, что Трамп фактически убивает шансы своей партии сохранить контроль в Конгрессе США», — отметил он.

Эксперт добавил, что поставки оружия Киеву также подрывают национальные интересы и стратегическую безопасность Соединенных Штатов.

Ранее Трамп обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, он заверил в содействии поиску дополнительных каналов поставки.