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00:55, 10 июля 2025Интернет и СМИ

Трампа осудили за решение поставлять оружие Украине

InfoBRICS: Решение Трампа об отправке оружия Украине грозит для него фиаско
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Геополитический обозреватель Драго Боснич заявил, что решение президента США Дональда Трампа об отправке оружия Украине может обернуться для него фиаско. Об этом он написал в своей статье для InfoBRICS.

Боснич осудил Трампа за решение поставлять оружие Украине и подчеркнул, что эта мера подрывает общественное доверие к его администрации. Он подчеркнул, что американские власти втягиваются в одну геополитически бесполезную ситуацию за другой.

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«Это также происходит в то время, когда приближается кампания по промежуточным выборам, а это означает, что Трамп фактически убивает шансы своей партии сохранить контроль в Конгрессе США», — отметил он.

Эксперт добавил, что поставки оружия Киеву также подрывают национальные интересы и стратегическую безопасность Соединенных Штатов.

Ранее Трамп обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, он заверил в содействии поиску дополнительных каналов поставки.

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