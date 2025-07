Утомленным на работе парам дали совет по сохранению интереса к сексу

Ведущие подкаста о сексе и отношениях Just Between Us Диана Викерс и Элис Гиддингс подсказали утомленным от работы и быта парам, как найти время и силы для секса. Их мнение приводит Metro.

Первый совет дала гостья подкаста по имени Мия. По ее словам, чтобы высыпаться, она никогда не занимается сексом после 22:30. Чтобы не упустить время, она заранее предупреждает партнера, что настроена на интим. «Это дает вам и ему время проявить творческий подход и сделать первый шаг, но при этом не создает ощущения ультиматума "сейчас или никогда". Вы просто говорите: "В любое время до 22:30"», — похвалила идею Гиддингс.

Эксперт также добавила, что поддерживать возбуждение помогают эротические подкасты, которые можно слушать за рулем или в супермаркете. По ее мнению, прослушивание подобного контента поможет настроиться на игривый лад при встрече с партнером.

Викерс же предложила после тяжелого дня заняться тихим и расслабляющим сексом. Подходящими для этого вариантами она назвала позы «ложки», когда женщина лежит на боку спиной к партнеру, или «клубок», во время которой партнеры тоже лежат на боку, но лицом друг к другу.

Ранее психолог Джейн Мейрик рассказала об опасной для жизни сексуальной практике. По ее словам, игры с удушением могут привести к инсульту, судорогам, а в крайнем случае — к летальному исходу.