В Госдепе высказались о встрече Трампа и Путина

Госсекретарь США Рубио: Встреча Путина и Трампа пока не запланирована

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина пока не запланирована. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, Вашингтон настроен на продолжение контактов с Москвой. Глава Госдепа подчеркнул, что США и Россия должны поддерживать отношения», поскольку это «важные страны». «Мы будем продолжать взаимодействовать и вести диалог», — сказал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена. До этого Путин заявил, что встреча с Трампом возможна.

3 июля состоялся телефонный разговор президентов России и США. Переговоры продолжались около часа.