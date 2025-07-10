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17:24, 10 июля 2025Мир

В МИД сообщили подробности новых переговоров России и США

Замглавы МИД Рябков: РФ и США вскоре согласуют сроки третьего раунда переговоров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия и США в скором времени согласуют дату и время третьего раунда консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Думаю, что мы вскоре определимся с американскими представителями по срокам третьего раунда консультаций, где эти чисто вопросы двусторонних отношений — они же раздражители, как их принято называть уже определенное время, — будут рассмотрены», — рассказал дипломат.

Также, по словам Рябкова, между Москвой и Вашингтоном идет диалог по вопросу обмена заключенными. Он пояснил, что взаимодействие осуществляют специализированные структуры стран.

Ранее Рябков заявил, что Москва будет дожимать американскую сторону по вопросу возвращения российской дипломатической собственности, находящейся на территории США. Дипломат отметил, что ситуация, которая связана с незаконной конфискацией российской дипсобственности американскими властями, «абсолютно неприемлема».

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