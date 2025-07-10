В МВД рассказали подробности о причине выхода «Торпедо» в РПЛ

Волк: ФК «Торпедо Москва» вышел в РПЛ за взятку ₽1,5 млн судье матча с «Камазом»

Следователи МВД выявили новый эпизод подкупа судьи со стороны футбольного клуба «Торпедо Москва». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, руководители клуба через посредника передали 1,5 миллиона рублей в качестве взятки главному судье матча между «Торпедо Москва» и «Камаз», состоявшегося 24 мая. Игра закончилась со счетом 1:1, что позволило «Торпедо Москва» выйти в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

Дома у главного арбитра матча и посредника проведены обыски. Им предъявлены обвинения по статье 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Спортивного судью отправили под домашний арест.

9 июля сообщалось, что сотрудники полиции задержали футбольного арбитра Богдана Головко, который не назначил в ворота «Торпедо» пенальти в матче против «Камаза».

19 июня в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело. Им было предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 УК РФ.

21 июня Соболева и Скородумова арестовали и отправили в СИЗО

«Торпедо» исключили из РПЛ за попытку организовать договорные матчи.

